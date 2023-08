Franz Ferdinand à Ronquières : rock pluriel et intemporel pour tous les vrais amoureux de guitares

Franz Ferdinand a beau n’avoir sorti qu’une poignée de nouveaux titres depuis l’album Always Ascending en 2018, la compilation de leurs tubes emblématiques n’a pas pris une ride, en témoigne la ferveur provoquée par "No You Girls" ou "Do You Want To". Lorsque résonnent les premiers fracas de guitare qui constituent l’intro de "Take Me Out", quelque chose se passe à Ronquières. On le sait, c’est certainement le classique attendu de tous, mais aussi l’une des pierres angulaires du registre indie rock. Pour toutes ces raisons, on sait que ce qui suit va être mémorable.

Boum. Les premiers riffs sont assénés, les paroles de Kapranos sont reprises en chœur par la foule qui n’attend pas le refrain pour échauffer la fosse, et ça y est, enfin : les galères météo sont oubliées au profit d’un pur instant d’extase, de ceux que seul un emblème comme "Take Me Out" peut déchaîner, deux décennies après sa sortie. L’intemporalité, sous nos yeux. Grand moment de communion à grattes sur Ronquières, qui semble contenter tous les courageux ayant bravé la pluie pour témoigner de la magie Franz Ferdinand.