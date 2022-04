"Frans Masereel. En mots et en images." Une rétrospective au Musée des Beaux-arts de Gand.

Issu de la bourgeoisie francophone de Gand, Frans Mazereel, objecteur de conscience – persona non grata en Belgique jusqu’en 1929- passe la première guerre mondiale à Genève où il est introduit dans le cercle pacifiste autour de Romain Roland et Stefan Zweig. Il travaille comme illustrateur satirique pour des journaux pacifistes, réalise deux séries de gravures sur bois engagées contre la guerre et entame son œuvre la plus connue à ce jour Mon Livre d’Heures, 167 gravures sur bois sans texte qui raconte les pérégrinations d’un homme tentant d’échapper à la modernité. "Une sorte de récit autobiographique" dira l’artiste, qui annonce ses thèmes de prédilection : le capitalisme débridé et les abus sociaux, l’industrialisation et ses excès, la relation entre l’homme et la femme, l’épanouissement personnel, la vie dans les grandes villes, le colonialisme, la nature. "L’existence humaine en noir et blanc, pleine de vie" résume Johan De Smet, le directeur du MSK.