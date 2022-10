Franquin, génie de la BD, se raconte dans un podcast inédit en 6 épisodes

La biographie et l'immense carrière de Franquin, l'un des plus illustres auteurs du 9ème art, racontées par... lui-même à travers des archives sonores encore jamais dévoilées. Fred Jannin vous guide dans cette bulle de gags et de bêtises en 5 épisodes de 25 minutes... et un bonus.

En 1985, André Franquin accorde à Numa Sadoul une série d’entretiens qui feront l’objet d’un livre-référence : Et Franquin créa la gaffe. Découvrez les meilleurs passages de ces entretiens exceptionnels avec un génie incontesté de la BD belge, qui évoque ses débuts chez Spirou, la création de Gaston Lagaffe, du Marsupilami, de Modeste et Pompon, des Idées Noires, mais aussi bien d’autres aspects de sa carrière, ô combien prolifique.