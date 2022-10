Frankie Valli and The Four Seasons : ''The Night'' classique absolu de la northern soul et redoutable stomper

Parmi les classiques du genre présents dans la bande son du film d’Elaine Constantine, on retrouve Frankie Valli avec ''The Night''. Publié en 1972, le titre sera l’un des gros succès du label MoWest, en fait, la division Motown de la côte ouest américaine. Le label éphémère (de 1971 à 1973 et jusqu’en 1976 en Angleterre) publiera Lesley Gore, The Sisters Love ou encore les Commodores.

