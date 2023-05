Frankie Goes to Hollywood en ouverture du concours Eurovision

Surtout connu pour son tube des années 80 "Relax", le groupe s’est dissout en 1987 à la suite d’un désaccord entre les membres. En 2003, ils sont apparus dans l’émission Bands Reunited de VH1, mais n’avaient pas joué. L’année suivante, les membres du groupe se sont produits lors d’un concert de charité du Prince’s Trust avec un nouveau chanteur nommé Ryan Molloy. Jusqu’en 2007, ils se produisaient sous le nom de Forbidden Hollywood, en raison d’une bataille juridique avec Johnson sur les droits du nom.

L’Eurovision 2023 aura lieu à Liverpool, malgré la tradition qui veut que le pays vainqueur accueille l’événement l’année suivante. En effet, les gagnants de l’année dernière, Kalush Orchestra, représentaient l’Ukraine, qui n’est actuellement pas considérée comme sûre en raison du conflit qui l’oppose à la Russie.

Le concours se déroulera du 9 au 13 mai. Gustaph représentera la Belgique avec le titre "Because of You". La finale sera marquée par les prestations de Sam Ryder, Kalush Orchestra, Netta et bien d’autres.