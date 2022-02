Le spectacle a vu le jour en 2018 dans les Ateliers de la Monnaie. La compagnie ouvrait, son théâtre aux chanteurs lyriques et à la musique live. C’est sur les compositions de Verdi, Vivaldi, Bizet et Poulenc que le public pouvait observer les objets alors qu’ils s’éveillaient à la vie.

L’histoire du docteur Frankenstein se raconte à travers les plus petites choses, des objets glanés ci et là, aux puces ou chinés dans les brocantes : un buste de Beethoven, de vieilles poupées de porcelaine, un Christ en croix. Les éléments du décor apparaissent et disparaissent grâce à un système de poulies qui trouve une place dans la scénographie de Claire Farah. Les lumières de Dimitri Joukovsky révèlent la noirceur de l’œuvre et nous guident dans l’obscurité du laboratoire du docteur Frankenstein, un homme qui, anéanti par le décès de sa mère, décide de vaincre la mort, en vain.

" C’est parce qu’il est confronté à la mort que Victor Frankenstein va commencer ses recherches. Tout est très petit pour raconter des grandes choses. La chanteuse est un personnage. Elle incarne la mère qu’il a perdue et qu’il essaie de faire revivre. On est au plus près de la chanteuse. On ressent son souffle et la portée de chaque variation, c’est fascinant ".