Frankenstein : cette expérience désastreuse en 1803 qui a inspiré le roman culte

Foster est pendu, et directement après l’avoir décroché de la potence, on amène son cadavre encore chaud à Giovanni Aldini. Il faut aller très vite, selon le physicien italien, si on attend trop longtemps on ne pourra pas le ressusciter.

Il branche plusieurs électrodes sur ce cadavre nu et il arrive à obtenir quelques soubresauts des membres de Foster dus aux contractions musculaires.

Pour accélérer le processus, Aldini accroche une électrode sur le sommet du crâne, et en enfonce une autre dans le rectum du cadavre.

Le corps se met à convulser d’une manière effrayante dans tous les sens : en effet, la charge électrique, traverse maintenant tout l’axe central du cadavre en suivant la colonne vertébrale. La plupart des témoins de cette scène s’enfuient en courant tellement ils sont effrayés, et l’un d’entre eux mourra même en faisant un malaise quelques heures plus tard.

Mais le cadavre ne va pas revenir à la vie. Les piles galvaniques d’Aldini se vident, il n’y a plus de puissance et l’expérience s’arrête là. Non seulement l’expérience est un échec, mais compte un mort de plus dans la salle tellement le spectacle a été choquant.

Cette histoire va être racontée par les journaux de l’époque, Aldini va écrire plusieurs rapports sur ses expériences et c’est comme ça que 20 ans plus tard, une jeune anglaise s’en inspirera pour écrire son roman Frankenstein.