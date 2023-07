Frank Vandenbroucke veut faire supporter le 2e mois de congé de maladie aux employeurs, quelles sont les règles actuelles ?

Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), avance une proposition de prise en charge par l’employeur du deuxième mois de maladie en guise de lancement de la seconde phase de sa politique en matière d’incapacité de travail qu’il espère voir aboutir avant la fin de cette législature, écrivent L’Echo et De Tijd dans leur édition de jeudi.

Les 420 millions de recettes tirées de ce dispositif serviraient à financer en partie une réduction des cotisations patronales. "L’idée n’est pas de verser ces 420 millions d’euros dans le budget, mais plutôt de les rendre aux entreprises. Une petite partie de ce montant devra renforcer l’incitation à réembaucher les malades de longue durée, mais la plus grosse part sera reversée aux entreprises sous la forme d’une réduction générale des cotisations patronales", explique le ministre de la Santé, cité dans les deux quotidiens.

Ainsi, les employeurs qui remettent au travail leurs malades de longue durée en sortiront gagnants et les autres y perdront, pointe L’Echo.

Les réactions

Les premières réactions des organisations telles que la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) , le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) ne sont pas enthousiastes face à la proposition du ministre de la Santé.

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) n’a pas accueilli la proposition à bras ouverts. Son administrateur délégué Pieter Timmermans a évoqué une opération "poche gauche, poche droite" sur les ondes de Radio 1. La mesure ne peut fonctionner que si les employés, les caisses d’assurance maladie, les médecins et les autres parties prenantes sont également sensibilisés, estime M. Timmermans. "Dans ce pays, on se tourne vers les employeurs même lorsqu’il pleut", a-t-il déclaré. Les organisations patronales Voka et Unizo se sont également montrées critiques. Pour l’Union des Classes moyennes, la proposition de Frank Vandenbroucke est "totalement irréalisable" pour les PME.

Le vice-Premier ministre MR David Clarinval a dit à son tour tout le mal qu’il pensait de cette idée. ""En l’état, c’est une mesure qui va à l’encontre de la compétitivité de nos entreprises, élément important pour moi, qui fait partie d’un équilibre à atteindre pour la réforme fiscale".