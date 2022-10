Frank Michael : focus sur l'interprète charmeur en 2001

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2001 dans l’émission Région Soir qui consacrait un sujet sur le chanteur mais surtout sur les fans. Au total, ce sont 200 gala en moyenne par an, du chapiteau à la petite salle jusqu’à l’Olympia ou il fera salle comble a de multiples reprises.

Franck Mickaël est un phénomène du bouche-à-oreille pourtant boudé par les programmateurs. Il est pourtant un recordman avec des dizaines de millions de disques vendus avec toujours un seul thème l’amour. En 2001, devant l’Olympia, certains étaient là depuis midi. Des fans qui ont un seul objectif occuper les premiers rangs pour être le plus proche possible de leur idole. Qu’importe la salle, la chaise, il faut un ticket et puis la magie opérera de toute façon. Le public vient du nord de la France et des quatre coins de la Belgique par car entier. Ce dimanche 9 octobre, il sera au forum de Liège où il fera chavirer le cœur. Bruno Tummers notre chroniqueur musical annonce également la sortie d'un nouvel album pour le chanteur d’origine italienne.

Mais pourquoi un tel succès ? Regardez et écoutez plutôt !