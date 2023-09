Frank Lanoux sur l’avenir de la radio : "Grâce aux smartphones, tous les Belges ont dans la poche un transistor"

À la lettre C, on trouve ainsi le mot "complicité", que Frank Lanoux juge être "un élément moteur de la radio", puis quelques pages plus loin, le mot "télévision", qui à son apparition était la principale concurrente de la radio.

Avec quelques décennies de recul, Frank Lanoux estime toutefois que la radio reste encore aujourd’hui "inoxydable", même si son format a dû évoluer et s’adapter à l’apparition des nouvelles technologies. À ses yeux, l’enjeu principal auquel est confrontée la radio n’est pas tant celui de la télévision, mais bien celui du digital. "Aujourd’hui le smartphone a pris de la place, mais grâce à lui tous les Belges ont dans la poche un transistor, et ils ont même la capacité de consommer en replay ou en podcast", fait-il ainsi remarquer, avant d’ajouter :

Il y a de multiples façons aujourd’hui de consommer la radio, alors qu’avant vous deviez prendre rendez-vous dans votre voiture, dans votre cuisine, dans votre salle de bains. C’est plus simple aujourd’hui.

Pour lui, la radio a donc encore de beaux jours devant elle, notamment parce qu’en donnant davantage de place à l’improvisation qu’à la télévision, elle continue de se distinguer des autres médias.