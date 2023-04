Frank Lampard reprend les rênes de Chelsea jusqu’à la fin de la saison

Frank Lampard is back ! Après le licenciement de Graham Potter du poste d’entraîneur des Blues, l’ancien joueur et coach de l’équipe londonienne reprend le poste. Il était cité avec insistance tout comme Luis Enrique et Julian Nagelsmann mais il semblerait que la direction de Chelsea ait préféré le retour d’un homme qui connaît bien la maison. Il faut dire qu’il redébarque en plein milieu de cette seconde partie de saison et qu’ils espèrent sans doute, en misant sur ce profil, éviter une trop longue période d’adaptation. Chelsea est actuellement onzième de la Premier League avec 39 points.

Il se murmure que les dirigeants veulent tenter un gros coup en attirant un coach de renom en fin de saison, José Mourinho a notamment été cité ces dernières heures. Peut-être visent-ils un entraîneur encore en fonction dans un autre club… C’est l’hypothèse de beaucoup, et la nomination provisoire de Lampard n’est pas là pour la contredire.

En attendant, c’est bien l’ancienne légende des Blues qui reprend ce costume qu’il avait déjà porté entre 2019 et 2021 pour un bilan de 44 victoires, 15 partages et 25 défaites. Lui qui est passé à Everton depuis lors où l’aventure ne s’était pas très bien passée.