Frank Defays ému et soulagé après la victoire des Zèbres : "Charleroi a joué avec le cœur"

Le Sporting de Charleroi a renoué avec la victoire ce dimanche soir à l’occasion de la 15e journée de Pro League. Face à l’Antwerp (1-0), les Zèbres ont souffert mais ont finalement remporté trois points qui vont faire du bien à tout un club. Frank Defays, T1 ad interim après le départ d’Edward Still, savoure ce succès.

"Je suis heureux pour tout le monde. Il y a du soulagement et du plaisir car on a souffert. Charleroi a joué avec le cœur ce soir. On est dans une situation compliquée. Il fallait donc resserrer les lignes, jouer avec le cœur et avoir un esprit de guerrier. En football, vous pouvez avoir ce que vous voulez sur le terrain en termes de noms, de renoms et de millions. Mais Finalement, ce qu’on peut investir en termes de mentalité et de cœur sur un terrain peut toujours rapporter", a confié Defays au micro d’Eleven à l’issue de la rencontre.

Unique buteur de la partie, Nadhir Benbouali s’est jeté dans les bras de son entraîneur après avoir inscrit son premier but en Belgique : "C’est un garçon qui est arrivé d’Algérie et qui a découvert un nouveau championnat. Il a eu un moment de gros doute et de tristesse. C’était notre rôle en tant qu’assistants de le soutenir, de lui dire de continuer à travailler et de ne pas lâcher. Aujourd’hui, il a voulu remercier le staff de l’avoir soutenu dans les moments compliqués".

Défenseur du Sporting entre 1999 et 2009, Defays a Charleroi dans le sang. Les supporters n’ont d’ailleurs pas manqué de le saluer en scandant son nom après la victoire face au Great Old. "En tant que joueur, Charleroi est ma plus belle histoire d’amour. J’y ai passé mes meilleurs moments. Mon nom, qu’on le crie ou non, ça fait plaisir mais ce n’est pas important", a conclu Frank Defays.