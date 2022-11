Frank Defays ému après la soirée pénible à Charleroi : "Je n'ai pas de mots pour définir ce que je ressens"

Frank Defays gardera un souvenir amer de sa dernière soirée en tant que T1 ad interim du Sporting de Charleroi. Alors que ses hommes menaient au score face à Malines, certains supporters de la Tribune 4 ont décidé de l'issue de la rencontre jetant des fumigènes sur la pelouse. "Je n'ai pas de mots pour définir ce que je ressens à l'instant. On a préparé ce match, on a joué ce match, on gagnait ce match. Maintenant on l'a perdu 5-0 contre un concurrent. Je ne peux pas vous décrire l'état d'esprit actuel." Visiblement touché par le sabotage des certains supporters, il a ensuite tourné court à l'interview.