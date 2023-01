Frank De Bleeckhere revient sur la faute grossière de Lepoint sur Çanak et désavoue l’arbitre : "Il y avait rouge"

C’est l’une des images fortes du match entre Seraing et le Standard du weekend dernier. Alors que les deux équipes se neutralisaient (1-1) et filaient vers un match nul, Cihan Canak part à toute allure en contre-attaque. Sans se poser de questions, Christophe Lepoint intervient et fauche le jeune Liégeois par-derrière. Une faute "professionnelle" comme le diraient certains qui, au vu du ralenti, méritait sans doute le carton rouge, tant l’ancien Mouscronnois marche sur le talon de Canak. Par la suite, il avouera d’ailleurs lui-même qu’il aurait pu être exclu.

Après un moment de flottement, l’arbitre Bram Van Driessche, lui, opte finalement pour un carton jaune, faisant bondir les supporters du Standard. Une décision visiblement approuvée par le VAR… qui n’intervient pas.

Ce lundi, Frank de Bleeckhere, chef du département arbitrage, est revenu sur cette décision, désavouant la décision de l’arbitre : "Lepoint commet une faute par l’arrière juste après la ligne médiane et touche la cheville du joueur du Standard. L’arbitre donne un carton jaune et le VAR n’intervient pas. Pour cette faute, nous nous attendons à un carton rouge et à une intervention du VAR car le joueur de Seraing n’a pas l’intention de jouer le ballon. Il commet une faute avec la jambe tendue et les crampons en avant, mettant ainsi en danger la sécurité du joueur du Standard."

Voilà qui a le mérite d’être clair.