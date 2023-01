Françoise Sagan, récit de vie d'une jeune auteure célèbre, adepte de la vitesse et miraculée

Le dimanche 13 avril 1957, attendant son ami Jules Dassin comme convive, la jeune romancière Françoise Sagan part à sa rencontre, au volant de son Aston Martin DB2/4.

Françoise Sagan s’élance sur la RN 448, direction nord, vers Corbeil. Sur sa lancée, elle aborde une courbe anodine. A 150 à l’heure confirmera l’enquête. Mais elle vire trop à gauche. Coup de volant à droite. Les roues à rayons se bloquent. Elle ne contrôle plus rien. A l’entrée de la courbe, l’auto quitte la route et pique dans le bas-côté. Vingt mètres plus loin, se redresse, dérape dans les labours, saute, part en tonneaux. En giclant de la boue, l’Aston s’arrête enfin, elle s’est retournée sur Françoise, les quatre roues en l’air. Décapotée, la voiture a éjecté les autres passagers qui gisent sur le champ. Françoise, elle, qui a toujours voulu faire corps avec sa machine, est prisonnière du métal broyé.

Sous les 1300 kilos de la voiture, la conductrice est inconsciente. Elle restera 40 minutes coincées dans ce cercueil de métal...

Inconditionnelle des grosses cylindrées, cette adepte de la vitesse et de poursuites en automobiles manque d'y laisser la vie dans ce terrible crash. Pendant plusieurs jours, la presse tient en haleine la population sur sa lutte contre la mort. Elle s'en sort miraculeusement avec certaines séquelles... et sa vie ne sera plus jamais pareille.

Romancière pionnière de la libération de la jeunesse, Françoise Sagan s'était aussi faite remarquée par ses mœurs jugées légères à l'époque. Retour sur la vie à 100 à l'heure de l'auteure de Bonjour tristesse dans L'Heure H.