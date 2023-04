"Françoise Hardy, tant de belles choses": portrait d’une icône absolue

Ce documentaire rassemble beaucoup de témoignages : on retrouve évidemment et longuement son mari Jacques Dutronc et leur fils Thomas, Etienne Daho, le pianiste Piotr Anderszewski… Mais lorsque Françoise Hardy elle-même feuillette le grand livre de sa vie, ponctué de beaucoup d’extraits d’interviews du passé, elle se livre avec une franchise et une sincérité désarmantes : son enfance, la timidité, l’image qu’elle a d’elle-même, ce qui la tourmente, sa vision de l’amour, du couple, la maternité, sa vision du processus de composition, son intérêt pour l’astrologie… On saisit plus que jamais la carrière sans fautes qu’elle a menée, l’immense artiste qu’elle a été et combien elle continue à en influencer d’autres, Clara Luciani en est sans doute l’exemple le plus flagrant. Une influence aussi dans la mode, source éternelle d’inspiration pour les créateurs comme pour les femmes en recherche de ce fameux chic parisien et des looks phares des années 60 et 70. Françoise Hardy est en outre la seule chanteuse française à figurer dans le top 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps selon le magazine Rolling Stone.

Ne manquez pas ce précieux moment avec Françoise Hardy ce vendredi 14 avril sur La Trois à 20h30 et sur Auvio quand vous voulez durant 90 jours.