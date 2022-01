Françoise Hardy : quelques nouvelles sur son état de santé

Après de fausses rumeurs sur sa mort ainsi que l’annonce de sa volonté de mourir dans la dignité ; c’est aujourd’hui, le 17 janvier, à l’occasion de son anniversaire que son ami évoque son état de santé actuel.

Atteinte d’un cancer du pharynx, depuis plus de 5 ans, l’interprète de " Mon amie la rose " continue à mener cette bataille quotidienne face à la maladie. "Disons qu’elle se bat, qu’elle tient le coup du mieux possible", écrit son ami et photographe, Jean-Marie Périer, dans un post Instagram.

Il a par la même occasion évoqué la grande admiration qu’il lui portait ainsi que son soutien en ce jour particulier : "Elle a toujours eu ma tendresse, maintenant en plus, elle a mon admiration".