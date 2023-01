Françoise Hardy donne des nouvelles peu rassurantes

Françoise Hardy vient d'être nommée parmi les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps par le magazine "Rolling Stone".

C'est l'occasion pour l'artiste de 78 ans de donner de ses nouvelles. Atteinte d'un cancer du larynx depuis 2015, la maman de Thomas Dutronc dévoile que son état de santé n'est pas rassurant.

Pour "Le Parisien", Françoise Hardy déclare : "Je ne vais pas bien. Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose."

L'interprète de "Tous les garçons et les filles" avoue même ne pas avoir eu l'occasion d'aller voir son fils et Jacques Dutronc sur scène : "Thomas m’a envoyé de nombreuses séquences et j’ai trouvé le père et le fils formidables. Il est devenu impossible d’aller voir qui que ce soit sur scène."

Quand à son classement dans les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, Françoise Hardy estime au micro de RTL qu'elle "ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement."