Françoise Hardy "affectée" par la mort de Jane Birkin : "Ça a été un grand choc"

Ce dimanche 16 juillet, on a appris le décès de l’actrice et chanteuse Jane Birkin à l’âge de 76 ans. Selon plusieurs médias français, elle aurait été retrouvée sans vie à son domicile parisien ce dimanche.

De nombreux hommages se succèdent depuis l’annonce de sa disparation d’Etienne Daho à Pierre Richard en passant par Jack Lang, ancien ministre de la Culture en France.

Françoise Hardy a aussi souhaité évoquer la mort de son amie Jane Birkin.

Au micro de la radio RTL, l’interprète de "Tous les garçons et les filles" témoigne de son émotion : "Ça a été un grand choc et je suis très affectée. J’espère que sa mort n’a pas été trop douloureuse, car elle a assez souffert comme ça, et je pense à ses filles et à sa famille qui étaient tout pour elle."

Françoise Hardy évoque ses souvenirs avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin : "Serge m’a fait venir chez lui pour me faire entendre les géniales chansons qu’il avait faites pour elle et j’avais découvert ainsi sa façon si personnelle de chanter. Je la rencontrais toujours avec Serge, et quand elle l’a quitté, je suis devenue encore plus proche de Serge."

La chanteuse de 79 ans indique avoir essayé de joindre Jane Birkin ces derniers jours : "Je lui avais envoyé un SMS samedi, car je n’en avais pas reçu depuis fin juin. C’est Thomas (Dutronc, le fils de Françoise Hardy, ndlr), qui travaille dans le Midi, qui m’a informée de son décès."