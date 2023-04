Françoise de Maridor : la véritable histoire des noces de sang de la dame de Monsoreau

25 novembre 1573, au nord de la ville du Mans, près de la paroisse de Souligné, se préparent les noces de Françoise de Maridor.

À cette période, le Royaume de France traverse sa pire tourmente : les guerres de religion.

Ce mariage est à l’image de son temps : la famille de la future mariée est protestante, et Françoise épouse un propriétaire catholique, Jean de Coësmes, baron de Lucé. Dans la noblesse, une union entre gens de croyances différentes est fréquent. Les Maridor ont de la fortune et un statut qui les distingue. Ses parents, Anne et Olivier, sont attachés à la cour de Jeanne d’Albret, mère du futur Henri IV. Le père représente le type même du seigneur du 16e siècle : mi-gentilhomme, mi-soudard. Cette période de conflits a ôté à ce genre de personnes tout scrupule. Les hommes de ce rang tuent quiconque semble n’être pas de leur avis, souvent en toute impunité. Sous prétexte de défendre leur religion, ils suppriment ceux qui les gênent.

Françoise de Maridor est donc déjà marquée du sceau de son époque où règnent les luttes intestines. Elle signera même un pacte sanglant avec ses amours. Le baron de Lucé est tué par les huguenots lors du siège de Lusignan. Françoise ne restera pas seule longtemps : d'autres nobles se disputent sa main. Sur les cinq prétendants suivants, trois seront tués par leurs rivaux... et pour l'un, elle sera au cœur d’un assassinat retentissant.

Elle passera définitivement à la postérité au 19e siècle grâce à Alexandre Dumas, qui lui consacre un de ses romans les plus connus : La Dame de Monsoreau. Dans L'Heure H, écoutez sa véritable histoire.