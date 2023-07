Françoise Bertieaux, nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur : "Il y aura une amélioration du système d’allocations d’études"

C’est le retour de la "Madame Enseignement" du MR. Elle évoque ce matin avec nous les dossiers chauds qui l’attendent. Et surtout pourquoi avoir dit oui à son retour aux affaires : "J’ai toujours été passionnée par ces dossiers et même si j’ai complètement changé de vie, quand on vous propose de retraiter ces dossiers et de revenir dans ces matières, c’est comme un virus qui ne guérit pas. On dit oui ! J’avais fait le choix de quitter la vie politique pour des raisons familiales, je suis partie vivre à 6000 kilomètres. J’ai eu un regard plus citoyen, car ce que j’en savais c’était au travers de la presse. Mon mari et moi, même à 6000 kilomètres, nous avons regardé un JT chaque soir. Tous les matins devant notre café, nous avons lu la presse écrite. Alors j’ai changé mon regard parce que je n’avais plus l’info de l’intérieur et donc j’avais une info, et ça, c’est quelque chose qui m’a vraiment marqué, j’avais l’info que la presse voulait bien relayer. Et donc, je me dis, je vais faire très attention, comme je le fais maintenant, en pesant mes mots, dans mes communications, à faire en sorte que ceux qui nous entendent puissent comprendre quels sont éventuellement les problèmes réels dans les dossiers ou les problèmes plus 'touchy'", explique Françoise Bertieaux.

Colère dans le secteur de l’aide à la Jeunesse

Une entrée en fonction avec un climat de colère dans le secteur de l’Aide à la jeunesse. Ça fait plusieurs semaines que le secteur se mobilise, notamment pour dénoncer la situation, le manque de recrutement, le manque d’effectifs qui, du coup, a des conséquences dramatiques sur les enfants. Quelles mesures mettre en place ?

Françoise Bertieaux détaille : "Alors vous savez que des mesures ont été prises dans l’intervalle. Quand Valérie Glatigny avait déjà démissionné, et que je n’avais pas encore prêté serment, notre ministre président Pierre-Yves Jeholet a repris les compétences dans l’intervalle, s’est saisi du dossier, a rencontré le secteur. Il a fait prendre des décisions en gouvernement : l’engagement de nouveaux équivalents temps plein, la pérennisation de certains contrats. Mais il est bien entendu que les premiers interlocuteurs que j’aurai à la rentrée, c’est le secteur. Parce que dans le secteur, il y a une lassitude bien légitime. La crise Covid n’a pas du tout arrangé les choses. Je dois et je veux avoir un dialogue avec eux dès que les vacances seront finies, que tout le monde se retrouve".

Concernant une augmentation des effectifs dans le secteur dès la rentrée, la future ministre se veut claire : "Il y a déjà des choses qui ont été débloquées et moi, je serai très ferme. Je parle d’abord avec eux avant de faire des déclarations parce que je pense que s’ils ont l’impression que je fais le dialogue avec eux par voie de presse, à travers vous, ils penseront déjà que j’ai un manque de respect à leur égard. Comme j’ai du respect pour ce secteur, qui est un secteur que j’ai bien connu avant et qui souffre, je commencerai par un dialogue avec eux".

La question des bourses d’études

Les bourses d’études font l’objet d’une réforme qui est toujours dans les cartons et qui n’a pas encore connu un chemin parlementaire. Il est question de réformer, de prioriser notamment ces bourses.

Emila Hoxhaj, présidente de la FEF déclarait : "La précarité augmente. On le voit dans les épiceries sociales, on le voit avec les jobs étudiants. Il y a eu un record cette année, les étudiants ont besoin d’argent pour pouvoir payer le coût des études. Et après le prix de la vie le montre, en période d’inflation, on attend quand même du gouvernement qu’il y ait de vraies mesures ambitieuses et de pouvoir revoir ce système de bourse afin de faire en sorte qu’il puisse couvrir un maximum de personnes et non diminuer ce nombre, mais aussi que les montants soient à la hauteur du coût d’une année d’études".

Va-t-on diminuer les bourses d’études ? Françoise Bertieaux, répond sans équivoques : "Non. Il y a une note de travail préparée qui n’est pas encore venue sur la table du gouvernement, dont apparemment la FEF a eu connaissance avant moi, mais j’ai pu en prendre connaissance. C’est déontologiquement étonnant, mais on fera ça en famille. Néanmoins, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c’est que j’entends déjà, je vois sur les réseaux sociaux, une série d’allégations mensongères, des injures à mon égard, soit parce que je ne suis toujours pas là, soit concernant cette réforme. Si des marges sont dégagées – et des marges ont pu être dégagées -, c’est pour améliorer la situation des allocations d’études, pour éviter les écarts. Il y a parfois, pour un euro de plus de revenu dans les familles, des familles qui perdent leur bourse. Pour lisser ça, nous allons prendre en compte la situation des étudiants koteurs. C’est une revendication de la FEF depuis des années. Mais il y a une prise en compte qui est prévue dans cette note afin d’améliorer de façon globale et générale le système d’allocations d’études".

La future ministre avoue qu’il va falloir faire des choix, "mais il y aura une amélioration générale" explique Françoise Bertieaux. "Certains peut-être auront une stabilisation du niveau mais généralement, il y aura plus de jeunes et il y aura plus de familles qui seront aidées et dans de meilleures conditions".

Va-t-on dès lors lier ces bourses d’études au statut social de BIM ou du CPAS ? La question est évoquée. Françoise Bertieaux veut clarifier les choses : "Je suis vraiment contente qu’on puisse en parler. Certains vraiment se répandent sur les réseaux sociaux pour dire qu’il faudra être au revenu d’intégration sociale - c’est-à-dire bénéficiaire de l’allocation du CPAS - pour avoir une bourse et que les autres n’en auront pas. C’est faux, c’est totalement faux. Ce n’est pas inscrit et ceux qui ont eu la note en main et qui racontent ça, c’est mensonger. Je le dis clairement parce que c’est de la désinformation. Je vois circuler à longueur de journée sur les réseaux sociaux des allégations totalement fausses et je suis obligée de me taire parce que je n’ai pas encore prêté serment, à part ce matin où c’est la première fois que je m’exprime depuis quatre ans".

Question de crédits

Désormais, après de nombreuses réformes, il faudra 60 crédits pour passer de la première année vers la deuxième. C’est la grande revendication que Françoise Bertieaux avait déjà portée et elle commente cette décision : "C’était une grande revendication que j’avais portée. Le fait que l’on ait pu passer l’année sans avoir réussi, c’était comme si on avait un sac à dos dans son dos, qu’on chargeait de pierres. Vous aviez des jeunes qui avaient, dans leur dos, une série de pierres qu’ils promenaient pendant toutes leurs études. Alors, les échecs, ce n’est pas parce qu’on est plus sévères. S’il y a plus d’échecs, c’est pour toutes sortes de raisons, et je pense que le Covid a joué son rôle aussi avec certains jeunes qui, à la fin de leurs études secondaires, ont été un peu déscolarisés, n’ont pas vraiment bien suivi l’enseignement à distance ou ont un peu décroché. Ils arrivent aujourd’hui dans l’enseignement supérieur avec des prérequis qui manquent, avec des difficultés et le monde de l’enseignement en est conscient. Je suis déjà très admirative de voir combien d’établissements, que ce soit des hautes écoles ou des universités, prennent justement déjà toutes sortes de dispositions pour essayer d’aider ces jeunes à rattraper ces prérequis et à les mettre à niveau. Maintenant, il est vrai que le Covid a fait des dégâts dans beaucoup de secteurs, dans la scolarité des enfants, dans les études des jeunes et quand les dégâts ont été commis, c’est souvent plus long de les rattraper".

Question d’argent

Françoise Bertieaux a été sur le banc en tant que députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant 20 ans et connaît l’état des finances. Un moment de vérité pour la Fédération, et la future ministre le sait et l’assume : "Je suis consciente depuis très longtemps des difficultés financières de la Communauté et j’ai envie de rebondir avec ça sur le dossier des allocations d’études. Si, dans ces difficultés financières, des marges ont été trouvées pour pouvoir mieux aider les jeunes à travers les allocations d’études, ça montre bien que dans ce gouvernement et dans le chef de Valérie Glatigny, c’était une priorité".