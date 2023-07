Françoise Bertieaux, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur : "Je suis de retour à la maison"

"Elle est de retour. J'espère que ce sera un retour comme Michael Jordan qui est un des come-backs les plus légendaires de l'histoire du sport". C'est par ces mots que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, entame la conférence de presse, aux côtés de Françoise Bertieaux, Valérie Glatigny et le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet. Et c'est bien de retour dont il est question quand on évoque le nom de Françoise Bertieaux. Car cela fait quatre ans qu'elle s'est éloignée de la politique. Aux lendemains des élections de 2019, cette figure emblématique du MR avait choisi de suivre son mari aux Etats-Unis. "Là-bas, vous ne m'auriez pas reconnue dans mes pantalons remplis de peintures", glisse-t-elle en souriant.