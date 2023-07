Françoise Bertieaux est la nouvelle Ministre de l'Enseignement supérieur

"Valérie a sans cesse réformer lors de cette législature" ajoute le président du MR. "Elle aura une place de choix lors des élections de 2024", précise-t-il. Pour sa part, Valérie Glatigny salue sa remplaçante: "Françoise Bertieaux était une des premières à me féliciter quand je suis devenue ministre. On s'est parlé au téléphone à l'époque car elle était à New-York et moi ici à Bruxelles. Françoise Bertieaux était un choix naturel pour me remplacer".