Françoise a offert un véritable chez soi à 4 familles ukrainiennes | Франсуаза запропонувала справжній дім 4 українським родинам

Як відомо, житло залишається проблемою номер один для багатьох українців, які приїхали до Бельгії з початком війни. Ви тільки подивіться на щоденні звернення потребуючих українських родин у соцмережах. Треба сказати, що, незважаючи на те, що багато ініціатив солідарності все ще існують, бельгійські домогосподарства, здається, дедалі більше не бажають надавати тимчасовий притулок, спільне проживання іноді продовжується на невизначений термін або приносить із собою певні проблеми.

Щоб уникнути потенційно складних ситуацій і дозволити кільком українським родинам мати справжній "дім", Франсуаза Смекенс вирішила зібрати кошти, щоб запропонувати їм чисте житло на півдні країн, де орендна плата нижча. Вона прийшла засвідчити свою оригінальну солідарну ініціативу в студії RTBF Ukraine.

Ви багато зробили для українців!

"Багато чого, це велике слово... Я думаю, що це дуже, дуже мало в порівнянні з тим, через що вони проходять. Ми з чоловіком 3 березня, побачивши по телебаченню кадри цієї війни в Україні, сказали собі, що треба щось робити. У нас не було можливості прийняти українців, як у багатьох бельгійських сімей, але ми все одно хотіли щось зробити... Тож ми надіслали електронний лист нашим друзям, нашим рідним, щоб зібрати кошти з ідеєю допомогти сім’ям, орендувавши будинок і обладнати меблями. Нам пощастило, що ми були дуже щедрими з точки зору грошей і волонтерства навколо нас, тому сьогодні ми маємо 4 сім’ї, які живуть у приватних будинках у регіоні Б’євр в Арденнах, тому що там низька орендна плата, а також тому, що мій чоловік і я там кожні вихідні. Таким чином, ці сім’ї живуть у будинку чи квартирі, для яких ми фінансуємо оренду та всі платежі (вода, електроенергія, газ, опалення, Інтернет), і ми підтримуємо їх у повсякденному житті протягом тижня дистанційно, а у вихідні – на місці. Наш проект цікавий, я вважаю, в тому сенсі, що кожен з нас має свою незалежність. Ці сім'ї можуть зустрічатися сім'єю вдома, мати свій будинок. Коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається навколо сімей, які прийняли українців у своїх домівках, я вважаю це дуже сміливим... Але я думаю, що сьогодні стає все важче, тому що ми не думали, що війна триватиме так довго. Ось, це маленький вчинок через те, через що сьогодні переживають ці люди, з цими хвилюваннями за Олену, про які ви чули... Цей сум, що вона не мала звісток від чоловіка з квітня. І в очікуванні новин, хороших чи менш хороших, ми намагаємося підтримувати, але це дуже складно".

Спочатку спілкуватися з українцями було складно, тому що вони не говорять французькою, мало володіють англійською… Тепер як ви спілкуєтесь?

"Щоправда, на початку було надзвичайно важко, адже більшість українців, які приїхали до нашої країни, не володіли ні французькою, ні англійською. Сьогодні нам пощастило мати програму Google Translation, яка працює дуже добре. Для спілкування у нас є WhatsApp, де переклад виконується миттєво. Тож якось спілкуємось. Те, що ми запровадили для цих українських родин, – це уроки французької мови. Друг зголосився давати уроки французької для дорослих, інший для дітей… Так потроху вони починають говорити кілька слів французькою, але ми дуже добре розуміємо один одного!".

Ви коли-небудь куштували українські страви?

"Так, мені пощастило бути запрошеним на 30-річчя Олени. Стіл був гарний, наповнений смачними українськими стравами. І я завжди із задоволенням приходжу до них, до Олени чи ще до трьох сімей, тому що у нас завжди є маленьке українське рагу".

Дякую за вашу роботу…

"Але це не я одна! Це група надзвичайно щедрих людей, а також волонтерів, яким ми разом із чоловіком дякуємо, тому що вони знаходяться на місці в Арденнах і возять дітей до школи, до лікаря, супроводжують їх на перегони тощо. Вони завжди готові відповісти на заклик цих сімей (…) Ми також сподіваємося, що ці родини зможуть швидко повернутися в Україну. Але сьогодні для них важливо перш за все мати звістку від своїх рідних!".