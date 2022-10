Françoise a offert un véritable chez soi à 4 familles ukrainiennes | Франсуаза запропонувала справжній дім 4 українським родинам

On le sait, le logement reste le problème numéro 1 de nombreux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début de la guerre. Il suffit de constater les demandes quotidiennes de familles ukrainiennes dans le besoin sur les réseaux sociaux. Il faut dire que, si de nombreuses initiatives solidaires existent encore, les ménages belges semblent de plus en plus réticents à fournir un abri temporaire, la cohabitation se prolongeant parfois de façon indéterminée ou amenant avec elle certains problèmes.

Pour éviter des situations potentiellement compliquées et permettre à plusieurs familles ukrainiennes de disposer d’un vrai "chez elles", Françoise Smeskens a décidé de lever des fonds pour leur proposer un logement propre dans le sud du pays, où les loyers sont moins élevés. Elle est venue témoigner de son initiative originale de solidarité dans le studio de RTBF Ukraine.

Vous avez fait beaucoup de choses pour les Ukrainiens !

Beaucoup de choses, c’est un grand mot… Je pense que c’est très très peu de choses par rapport à ce qu’ils vivent. Mon mari et moi, le 3 mars, en voyant les images à la télévision, de cette guerre en Ukraine, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Nous on n’avait pas la possibilité d’accueillir des Ukrainiens, comme beaucoup de familles belges l’ont fait, mais on voulait quand même faire quelque chose… Alors on a lancé un mail à nos amis, nos familles, pour récolter des fonds dans l’idée d’accueillir une famille dans une maison que nous avons louée et équipée de meubles. Nous avons eu la chance d’avoir énormément de générosité en termes d’argent et de bénévolat autour de nous et donc aujourd’hui, nous avons quatre familles logées dans des maisons de particuliers dans la région de Bièvre en Ardenne, parce que là-bas les loyers sont moins chers et aussi parce que mon mari et moi y sommes tous les weekends. Ces familles sont dans une maison ou un appartement dont nous finançons la location et tout ce qui est charges (eau, électricité, gaz, chauffage, internet), et nous les accompagnons dans leur quotidien la semaine à distance et les weekends sur place. Notre projet est intéressant, je pense, dans le sens où on a chacun notre indépendance. Ces familles peuvent se retrouver en famille chez elles, avoir leur chez eux. Quand on observe ce qui se passe autour des familles qui ont accueilli des Ukrainiens chez eux, je trouve ça très courageux... Mais je pense qu’il y a beaucoup d’essoufflement aujourd’hui car on ne pensait pas que la guerre aller durer aussi longtemps. Voilà, c’est une petite action pour ce que ces personnes vivent aujourd’hui, avec ces inquiétudes pour Olena dont vous avez entendu le témoignage… Cette tristesse qu’elle a de n’avoir eu aucune nouvelle de son mari depuis avril. Et dans l’attente de nouvelles, bonnes ou moins bonnes, on essaie de soutenir mais c’est très compliqué.

Au début, la communication avec les Ukrainiens était difficile car ils ne parlent pas français, peu anglais… Maintenant, comment communiquez-vous ?

C’est vrai qu’au début, ça a été excessivement difficile, car la majorité des Ukrainiens qui sont arrivés chez nous ne parlaient ni français ni anglais. On a la chance aujourd’hui d’avoir l’application Google Translation qui marche très bien. Pour communiquer, on a WhatsApp où la traduction se fait instantanément. Donc on communique tant bien que mal. Ce qu’on a aussi mis en place pour ces familles ukrainiennes, ce sont des cours de français. Une amie s’est proposée bénévolement pour donner des cours de français aux adultes, une autre aux enfants… Donc petit à petit, ils commencent à pouvoir parler quelques petits mots en français mais on se comprend très bien !

Avez-vous déjà goûté des plats ukrainiens ?

Oui, j’ai eu la chance d’être invitée à l’anniversaire d’Elena pour ses 30 ans. La table était magnifique, remplie de plats ukrainiens délicieux. Et j’ai toujours plaisir à venir chez eux, chez Olena ou dans les trois autres familles, car on a toujours des petits plats mijotés à l’ukrainienne.

Merci pour votre travail…

Mais ce n’est pas moi seule ! C’est un ensemble de personnes excessivement généreuses, des bénévoles aussi, que nous remercions avec mon mari, car ils sont sur place en Ardennes et conduisent les enfants à l’école, chez le médecin, accompagnent pour une course, etc. Ils sont toujours là pour répondre à l’appel de ces familles (…) On espère aussi que ces familles pourront retourner en Ukraine rapidement. Mais aujourd’hui, ce qui est important pour eux, c’est surtout d’avoir des nouvelles de leur famille sur place !