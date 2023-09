François-Xavier Renou évoque sa carrière de chanteur de variétés sur le plateau de "Affaire conclue"

Ce mercredi 13 septembre sur La Une, les téléspectateurs d’Affaire conclue ont pu découvrir une facette insoupçonnée de la personnalité éclectique de François-Xavier Renou, qui à côté de son métier de marchand d’art, est également un célèbre chanteur en Indonésie.

Si en Belgique et en France, François-Xavier Renou est principalement connu comme étant l’un des acheteurs de "Affaire conclue", ce n’est pas le cas en Indonésie, où il réside avec sa compagne.

De l’autre côté du globe, c’est sous le pseudonyme de Fransoa Superstar qu’il s’est révélé au grand public, en reprenant de célèbres chansons de variétés françaises. En parallèle de ses activités de marchand d’art, il a ainsi tourné de nombreux clips, dans lesquels on peut le voir chanter plusieurs tubes des années 60, 70 et 80.

Parmi ses plus grands succès, on compte notamment ses reprises de "Si J’avais un marteau" de Claude François, "Siffler sur la colline" de Joe Dassin, et "Ça plane pour moi" de Plastic Bertrand, qui cumule à ce jour 1,2 million de vues sur Youtube.