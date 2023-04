François-Xavier Demaison y va de sa petite anecdote dans le meilleur des Enfants de chœur

A Wavreille, non loin de Rochefort et de son célèbre festival du rire, Michaël Pachen a reçu François-Xavier Demaison qui a profité de ce moment hors du temps en compagnie des chroniqueurs, Christophe Boudon, Stacy Star, Samuel Tits et Antoine Donneaux.

Ci-dessus, le condensé des meilleurs moments vécus par notre invité qui raconte, non sans autodérision, son rapport à la boisson ainsi que son intimité avec son épouse.

Christophe Bourdon tente des imitations plus qu’approximatives mais drôles, alors qu’Antoine Donneaux imite à la perfection le Président Macron, plus vrai que nature selon François-Xavier Demaison. Ce dernier va encore être visé lorsque l’invitée carte blanche de la semaine, Sarah Lélé, raconte son escapade à Paris. Mais le comédien est bon public…