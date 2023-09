François-Xavier Demaison : "Si ma vie s’était arrêtée là, je serais passé à côté de mon rêve d’enfant"

Cette semaine, BJ Scott vous propose un bijou sonore : le chanteur et musicien Benjamin Clementine. Mélangeant poésie, mélodies envoûtantes et une présence scénique incomparable, son style est souvent décrit comme une fusion entre la pop, le rock et la musique classique. Avec son dernier album "And I Have Been" sorti l’année dernière, il propose comme à son habitude des chansons empreintes d’émotions et de profondeur. Cet opus est décrit comme la première partie d’une trilogie, avec une deuxième partie attendue l’année prochaine.

Bonne nouvelle pour les amateurs de douceurs, il sera de retour à Bruxelles le mercredi 27 septembre 2023 au Cirque Royal.