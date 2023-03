François-Xavier Demaison et Manon Lepomme à Rochefort pour les Enfants de chœur

Le prochain enregistrement des enfants de chœur aura lieu dans une ville qui vit et qui rit : Rochefort, berceau du fameux festival international du Rire, le mardi 4 avril dans la salle Saint Pierre de Wavreille.

Une soirée 5 étoiles remplie de bonne humeur avec la présence de deux des têtes d'affiche du festival : l'artiste bien connue de l'humour made in belgium Manon Lepomme qui truste les salles belges et françaises presque tous les soirs avec son spectacle "je vais beaucoup mieux" , et le comédien François-Xavier Demaison qui viendra présenter 'Di(x)Vin(s)' , son nouveau seul en scène mis en bouteille tel un grand cru d'exception.

Ils trinqueront au sens propre comme au sens figuré en compagnie de Michael Pachen, Stacy Star, Christophe Bourdon, Antoine Donneaux, Samuel Tits, Sarah Lélé et Denis Richir

N'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant pour assister à cette soirée exceptionnelle !