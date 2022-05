François Servais, tout feu tout flamme!

Le 22 mai à 10 h

La hardiesse des idées et de l'exécution est sans précédent. Il utilise fréquemment des passages en octaves aussi soudains qu'inattendus, du genre de ceux que les violoncellistes réservaient jusqu'à présent aux cadences finales des pièces difficiles. Dans les gammes chromatiques, sa main gauche court de façon étonnante jusqu'au chevalet en un mouvement rapide, presque convulsif. La gamme semble prête à se rompre à tout moment, prête à punir l’instrumentiste audacieux par des sons peu agréables, mais rien de tout cela ne se produit, et pas une seule note ne souffre de la moindre erreur de justesse. (Vladimir Fyodorovitch)

La fondation François Servais : https://www.servais-vzw.org/

Programmation musicale :

François SERVAIS - Des extraits de la Fantaisie et variations brillantes sur la Valse de Schubert, " Le désir ", op 4 . Wen-Sinn Yang & l'Orchestre de la radio de Munich sous la direction de Terje Mikkelsen . CPO 7775422.

Franz LISZT - Romance oubliée S 132 . Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel. HM 901758.

François SERVAIS - Souvenir de Spa. Wen-Sinn Yang & l'Orchestre de la radio de Munich sous la direction de Terje Mikkelsen . CPO 7775422.

Robert SCHUMANN - Des extraits des Scènes de la forêt . Mitsuko Uchida .

François SERVAIS - Souvenir de Bade. Anner Bylsma & Smithsonian Chamber Players. DG 77108.

Wolfgang Amadeus MOZART - Les deux derniers mouvements du Concerto pour piano n° 23 en la majeur K 488. Alfred Brendel & l'Academy of St Martin-in-the-fields sous la direction de Neville Marriner . Philips 4204872.

François SERVAIS - Caprices op 11 n° 2 et 4 . Anner Bylsma. DG 77108.

Felix MENDELSSOHN - Romances sans paroles . Denis Kozhukhin . Pentatone, 5186734 .

Anton RUBINSTEIN - Le premier mouvement de Sonate pour piano et violoncelle en ré majeur op 18 . Steven Isserlis et Stephen Hough . RCA Victor 682902 .

François SERVAIS ET HUBERT LÉONARD - Un extrait du Grand Duo de concert, pour violon et violoncelle. Anner Bylsma et Vera Beths. DG 771098.

François SERVAIS - Le premier mouvement du Concerto en si mineur op 5 . Wen-Sinn Yang & l'Orchestre de la radio de Munich sous la direction de Terje Mikkelsen . CPO 7775422.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Antoine DUWAERTS