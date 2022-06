François Salque et Vincent Peirani, la rencontre du violoncelle classique et le monde plus populaire de l’accordéon

De Purcell à Piazzolla, François Salque et Vincent Peirani nous ont concocté un voyage musical sans frontière projetant des éclairages nouveaux sur le jazz, le tango et les musiques traditionnelles d’Europe centrale. Ce duo complice, débordant de vie et avide de rencontres, nous balade dans le monde des musiques écrites ou improvisées pour créer un langage original et jubilatoire.

Les plus anciens de nos fans se souviendront qu’en 2011 déjà, le Festival Musiq3 avait accueilli François Salque et Vincent Peirani lors de sa première édition. Voici un duo qui depuis plus de dix ans nourrit de folie la rencontre entre deux univers a priori très éloignés : celui du violoncelle classique et le monde plus populaire de l’accordéon. Ils nous entraînent sur les terres manouches de Django Reinhard et Stéphane Grappelli, en passant par les Lieder de Robert Schumann, et le tango d’Astor Piazzolla. Leur complicité explosive s’exprime idéalement dans le mélange de leurs sonorités tellement complémentaires. Ils prennent pleinement possession des musiques qu’ils explorent grâce à leurs talents d’improvisateur, leur capacité à exploiter toutes les ressources sonores de leurs instruments et un swing du tonnerre. Cela commence en douceur toute intérieure, avec le " Château intérieur " du compositeur letton Pēteris Vasks, mais les choses ne vont pas tarder à s’emballer. Et au passage Salque & Peirani démontrent qu’aucune musique ne résiste à leur génie d’arrangeurs, pour notre plus grand plaisir.

