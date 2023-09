François Pignon a 50 ans

François Pignon reviendra à plusieurs reprises au cinéma avec, à chaque fois, une nouvelle caractéristique. Dans "Les Compères" (en 1983), il est joué par le grand (blond) Pierre Richard et on le découvre naïf (et suicidaire, encore une fois). Dans "Les Fugitifs" (en 1986), toujours sous les traits de Pierre Richard, on le découvre maladroit et paumé. Dans "Le dîner de cons" (en 1998), c’est l’apothéose, la consécration, avec Jacques Villeret, on le découvre… con ! Dans "Le Placard", (en 2001), joué par Daniel Auteuil, on le découvre timide et faussement gay. Et dans "La Doublure" (en 2005), Gad Elmaleh fait de lui un héros discret et délicat.