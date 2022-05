François Mazure nous emmène à Chouto Orizari, la plus grande ville rom du monde

Ne vous attendez pas aux clichés habituels qui entourent les Roms. Chouto Orizari n’est pas un bidonville, vous y trouverez certes des caravanes et des quartiers plus pauvres, mais aussi de riches villas grandioses. La grande majorité des habitants et habitantes circulent en Europe, car il y a peu de places sur le marché de l’emploi en Macédoine du Nord, et toutes et tous reviennent en été pour se retrouver en famille, célébrer les mariages, retrouver leurs racines. D’ailleurs, à la grande surprise de François et de son caméraman Renaud, il y a une très importante communauté de Roms belges ou vivant en Belgique.

Une ville jeune et marquante, prise dans une sorte de douce anarchie, où la solidarité et le sens de l’accueil sont primordiaux.