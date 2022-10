François Jongen démissionne de la Direction de TV Lux

François Jongen quitte TV Lux. Il avait pris la direction de la télévision luxembourgeoise, en septembre 2020. Deux ans plus tard, il jette l’éponge. Le Président du Conseil d’administration a annoncé la nouvelle ce matin au personnel.

François Jongen invoque "des raisons de santé et l’impossibilité de remplir son mandat de Directeur. "

Cette démission intervient dans le climat de tensions entre le Directeur et une partie du personnel qui envisageait des actions.

François Jongen estime ne plus pouvoir remplir son rôle mais reste à la disposition de TV Lux jusqu’à la fin de son préavis, le 19 novembre.

Quant au Président du Conseil d’Administration, Pierre Neuville, il tient à remercier le directeur sortant "pour le travail accompli durant ces deux années et plus particulièrement la mise en place, avec l'aide de toute l'équipe, d'une nouvelle grille des programmes moderne et attrayante".

Le Conseil d'Administration de TV Lux se tiendra lundi prochain, 20 octobre, pour envisager la procédure qui désignera son successeur. On se souviendra que, en mai dernier, c’est l’actuel rédacteur-en-chef, Frédéric Feller, qui avait démissionné de ses fonctions et qu'un appel à candidats extérieurs a été lancé, pour le remplacer. C’est donc un nouveau "tandem" qui devrait, prochainement, prendre en mains les destinées de TV Lux.