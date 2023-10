François Hollande à Liège, rencontre avec les étudiants de l’Université

L’ancien président français François Hollande était à Liège ce mercredi après-midi, invité par l’Université et la faculté de droit. 500 étudiants étaient venus l’écouter et débattre politique européenne avec lui. Juste avant la séance, il a répondu aux questions des journalistes. François Hollande était déjà venu à Liège en 2014. Il en garde en bon souvenir.

"C’était la France qui était saluée, honorée. Liège est une ville où on aime la France et la France aime Liège. La preuve, ce sont tous ces étudiants français qui viennent étudier ici. Je voulais absolument revenir à Liège parce qu’ici il y a les amis socialistes, et parce qu’il y a cet accueil qu’on y fait aux personnalités françaises, surtout quand elles ont été – un peu – président de la République".

Envieux de la puissance du PS en Wallonie

"J’ai trouvé ça très intéressant" commente un étudiant après la séance de questions-réponses. "L’idée européenne a un avenir devant elle. Je vais acheter son livre". "J’ai vu Elio di Rupo il y a quelques mois" sourit une étudiante un peu plus loin "mais ce n’est pas aussi important que François Hollande. Un autre étudiant a goûté le moment où François Hollande a expliqué qu’une union de la gauche ne pouvait pas se faire à partir de l’extrême-gauche, mais à partir du milieu de la gauche, seule possibilité de séduire des électeurs au-delà de la gauche et d’obtenir une majorité.

A ce propos, nous avons demandé à l’ancien président français si la puissance du PS en Wallonie et en particulier à Liège le rendait envieux. "Oui !" nous a-t-il répondu sans hésiter. "Même quand le PS français était dans sa pleine dynamique – j’étais premier secrétaire à cette époque – je regardais toujours avec envie, je n’ose pas dire jalousie, le parti socialiste en Wallonie [François Hollande prononce "Vallonie" ndlr] et à Liège en particulier. Il avait presque autant d’adhérents que n’en avait le PS pour toute la France !

Ce qui pèse aujourd’hui en France, c’est un parti socialiste qui s’est mis sur une dépendance à l’égard de ce qu’on appelle les insoumis. C’est comme si en Wallonie, le parti socialiste s’était mis à la suite du parti du travail [le PTB ndlr]. Qu’il y ait des formes de dialogue, d’unité, mais une dépendance, ce n’est pas possible".

Pendant la séance de questions-réponses avec les étudiants, citant son prédécesseur François Mitterand, l’ancien président français s’est fendu d’une flèche bien acérée adressée à Jean-Luc Mélenchon : "Pour être aimé a dit François Mitterand, il faut d’abord être aimable".