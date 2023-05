François Farcy : "L’opération Eurêka prouve que la Belgique tire son épingle du jeu en matière de lutte contre la criminalité organisée"

Comment la justice s’attaque-t-elle à ces réseaux internationaux ?

La Convention de Palerme de 2000, entrée en vigueur en 2003, est l’un des textes internationaux fondateurs en ce qui concerne la criminalité transnationale. Elle pose les bases d’une définition commune de ce qu’est un groupe criminel organisé pour ses 147 pays signataires. Son article 2 stipule ainsi qu’il s’agit d' "un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel".

Par la suite, d’autres outils pour faciliter la coopération judiciaire à l’échelle de l’Union européenne (UE) ont été institués. Il y a d’abord eu la création d’Eurojust en 2002 qui permet "aux magistrats de chaque pays de l’UE de se parler directement" souligne François Farcy. Il y a aussi eu la mise en place des mandats d’arrêt européens en 2004 ou l’augmentation des pouvoirs de l’agence européenne de police criminelle Europol en matière de criminalité transfrontalière à partir de 2010.

Mais la Belgique était pionnière en la matière. "On a été un des premiers pays à avoir une législation dès la fin des années 1990" souligne François Farcy qui cite l’article 324 bis du Code Pénal. Ce dernier dispose qu' "une organisation criminelle [est] une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux".

Malgré cette avant-garde, il reste encore du chemin à faire estime le numéro 1 de la police judiciaire liégeoise. "On a des gaps au niveau des profils spécialisés, nos polices judiciaires sont vieillissantes. L’opération d’hier est la preuve qu’on tire notre épingle du jeu mais la demande de moyens supplémentaires est sur la table, probablement avant les élections l’an prochain", ajoute-t-il.

Pour aujourd’hui, les forces de police belges et européennes ont, grâce à leur collaboration, pu arrêter des membres présumés d’une des mafias les plus puissantes au monde. Affaiblie mais pas anéantie, cette mafia va rester sous les radars des polices européennes. "Il faut rester vigilant" même il est peu probable que cette pieuvre mafieuse vienne directement troubler le quotidien des citoyens européens lambdas. "Leur leitmotiv est de rester le plus discret possible", rappelle François Farcy qui ajoute que "désormais la 'Ndrangheta va plutôt chercher à se réorganiser, à reprendre ses territoires et retrouver son autorité".