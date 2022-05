François Desquesnes (Les Engagés) compare le gouvernement Di Rupo à un paresseux sur sa branche : "Quelle lenteur !"

Le nouveau mouvement les Engagés, issu du parti centriste cdH, a adopté samedi son manifeste "pour une société régénérée" lors d’un congrès national à Liège. Pour en parler, le chef de groupe des Engagés au Parlement wallon (dans l’opposition donc), François Desquesnes était l’invité de Matin Première.

Tout d’abord, à quoi veut ressembler le mouvement/parti Les Engagés ? "C’est un mouvement moderne résolument centriste et progressiste, qui pense qu’il n’y a pas de réponse simple à des problèmes complexes et qui est aux antipodes des extrémismes de gauche et de droite", souligne François Desquesnes. Ce mouvement qui vient à l’origine de l’ancien PSC (parti social-chrétien) n’a désormais plus de référence chrétienne, les Engagés assument une forme de laïcité.

"C’est normal dans une société où il doit y avoir une séparation entre l’Etat et les religions," déclare François Desquesnes. Par contre, continue-t-il, "il y a quelque chose qui nous singularise chez les Engagés. C’est que nous pensons que la dimension de chaque individu n’est pas que sur qu’on possède, mais aussi sur ce qu’on est. On estime que la dimension spirituelle, la recherche de quête de sens, fait partie de nos personnalités et que l’Etat doit en tenir compte".