François De Smet (DéFI) : "On ne peut pas exclure que des terroristes utilisent des vagues migratoires pour revenir en Europe, mais ils seraient revenus de toute manière"

Réélu président de DéFI ce 4 décembre avec 59% des voix des militants du parti en ordre de cotisation, François De Smet assure que son groupe n’a rien de divisé et qu’il s’agit d’un score habituel. "On est un parti démocratique avec des campagnes extrêmement longues. Ici, elle a quand même duré deux mois, avec une capacité de mobilisation des uns et des autres, et ça, c’est un mérite qu’il faut reconnaître à mon adversaire qui mobilise des membres extrêmement bien notamment sur le terrain, même si j’en ai mobilisé in fine plus que lui", note-t-il.

Et de poursuivre : "Je trouve que c’est un score au contraire sain. Ça montre qu’il y a une démocratie qui vit. Ça ne nous empêche pas, comme c’était le cas il y a trois ans lorsque j’ai gagné avec un score assez proche, 63%, de se rassembler après sans trop de problèmes. C’est d’abord une grande famille".