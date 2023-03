François De Brigode revient sur les évènements d’un 10 mars avec Pink Floyd, Elvis Presley, Paul McCartney, Chrissie Hynde...

C’est le 10 mars 1973 que l’album "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd entre dans le classement des ventes aux États-Unis et il va y rester 741 semaines. Au total, 900 semaines dans le top 200. Il faut quand même qualifier cet album, au-delà des chiffres, de monument musical.

Le 10 mars 1956, la maison de disques RCA proclame, dans une publicité d’une demi-page du magazine Billboard, qu’Elvis Presley est le nouveau chanteur "enragé" et pas "engagé".

Le 10 mars 2009, 4000 tickets sont mis en vente pour le concert de Paul McCartney au Hard Rock Hotel de Las Vegas. Ils se sont vendus en 7 secondes.

Le 10 mars 2000, Chrissie Hynde, la chanteuse des Pretenders mène une action à Manhattan contre la marque Gap. Elle est en effet membre d’une association de défense du droit des animaux et cette marque est accusée d’utiliser du cuir de vaches abattues illégalement et cruellement. La manifestation va se passer sous haute tension et la chanteuse va se retrouver au trou.

Le 10 mars 1998, lors d’un sondage réalisé par le site Music Choice, on apprend que la chanson "Angels" de Robbie Williams est la chanson la plus utilisée lors des enterrements. La seconde chanson la plus utilisée est "My Way" de Frank Sinatra.

Le 10 mars 1958, c’est la naissance de l’actrice américaine Sharon Stone. On peut dire, sans mauvais jeu de mots, qu’elle a été dévoilée au monde en 1992 dans le film "Basic Instinct".