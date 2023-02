François De Brigode revient sur des évènements du 3 février avec Radiohead, Dave Davis, Buddy Holly, The Big Bopper, Ritchie Valens…

Le 3 février 1993, Radiohead est en concert à Stoke-on-Trent. Les billets d’entrée coûtent l’équivalent de 4,40 euros. Comme dirait un certain Bob Dylan, les temps ont changé…

C’est le 3 février 1947 que naît Dave Davis, le guitariste des Kinks. Il est l’auteur du riff de "You really got me".

Le 3 février 2008, Adele est en tête des charts avec son premier album intitulé "Nineteen" parce qu’elle a alors 19 ans.

Le 3 février 1959, Buddy Holly, The Big Bopper et Ritchie Valens en ont ras le bol des pannes de leur bus en tournée. Ils décident de louer un petit avion. Le temps est exécrable. L’avion va se crasher dans l’Iowa. Les 3 grands noms du rock vont mourir sur le coup.

Un record historique dans le monde de la musique : le 3 février 1985, l’album "Brothers in arms" de Dire Straits est numéro 1 en Grande-Bretagne. Il sera le premier album à dépasser le million d’exemplaires vendus, non plus en vinyles mais dans un nouveau format qui s’appelle le CD.

Le 3 février 1999, c’est la sortie en France du premier film, avec de vrais acteurs, adapté de la BD Astérix. Le film s’intitule "Astérix et Obélix contre César". Un film de Claude Zidi. Claude Lelouch et Louis De Funès y avaient déjà songé.

Le 3 février 1977, Michel Serrault est récompensé du César du meilleur acteur pour son rôle dans "La cage aux folles", un film qui continue de faire rire. Le talent de Michel Serrault, il est vrai, est excellent.

Le 3 février 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy met en place un embargo des Etats-Unis contre Cuba. Ce sera le bras de fer entre lui et Fidel Castro.

Au Proche-Orient, un homme s’impose, le 3 février 1969, Yasser Arafat est désigné à la tête de l’Organisation de libération de la Palestine.