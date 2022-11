François De Brigode revient sur des évènements du 25 novembre avec Percy Sledge, Madonna, Alice Copper, Dylan...

Naissance de Percy Sledge le 25 novembre 1940 à Leighton, le chanteur de soul américain interprète du morceau emblématique ''When a Man Loves a Woman''.

Le 25 novembre 2000, Alice Cooper est victime d’un cambriolage dans sa maison de Phoenix en Arizona. Les malfrats s’en vont avec 6000 dollars de vêtements appartenant à sa fille. Ils partent aussi avec 4 de ses disques d’or.

Bonne opération financière pour Madonna. Le 25 novembre 2005, la chanteuse est numéro 1 avec l’album "Confessions on a dancefloor" aux USA et dans 40 autres pays. Ce qui va lui permettre de battre le record des Beatles qui avaient été en tête des hit-parades dans 36 pays.

Le 25 novembre 2010, une pizzeria du Massachusetts reçoit un appel téléphonique du manager de Bob Dylan pour 178 pizzas. Il y en a pour 4000 euros. L’équipe se met à l’ouvrage dès 5 heures du matin. Mais personne n’est venu chercher les pizzas, c’était une blague téléphonique.

Le 25 novembre 1995, un grand homme s’en va : Léon Zitrone, célèbre animateur et journaliste français. Il aura, comme l’on dit, quasiment tout fait. Il aura aussi présenté les courses hippiques, les évènements mondains, les évènements populaires ou sportifs, comme le Tour de France cycliste et les Jeux Olympiques. Né un 25 novembre 1914 et il décédera le jour de son anniversaire en 1995.

Le 25 novembre 2016, mort d’un dirigeant d’Etat important, disparition de Fidel Castro qui gouverna d’une main de fer Cuba pendant près de 50 ans.

Le 25 novembre 2020, on apprend le décès du génial mais très controversé footballeur Diego Maradona. Sans doute le roi du dribble mais on n’oubliera pas son fameux but de la main contre l’Angleterre en 1986. But qu’il qualifiera de "main de Dieu".