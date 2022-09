François De Brigode revient sur des évènements du 23 septembre avec Springsteen, Ray Charles, 10cc, Paul McCartney, Bono…

C’est le 23 septembre 1949, à Long Branch dans le New Jersey, qu’est né le Boss. Bruce Springsteen sera à Werchter le 18 juin 2023.

Ray Charles est né le 23 septembre 1930 et son surnom, c’est " The Genious " le génie.

''Dreadlock Holiday'' a été numéro 1 le 23 septembre 1978. Mais ce n’est pas vraiment un hymne au reggae. Un des musiciens du groupe 10CC, Eric Stewart, s’était fait arnaquer en Jamaïque. Il a donc été un peu dégoûté de la musique locale. Et le refrain dit d’ailleurs "I don’t like reggae".

Le 23 septembre 1969, the Northern Star, un journal d’Illinois, affirme que Paul McCartney est mort et qu’en fait il a été remplacé par un sosie dans le groupe. Le genre de fake news que l’on connaît. Et le journal affirme que la photo de la pochette de l’album "Abbey Road", où l’on voit McCartney marcher pieds nus est bel et bien une preuve que c’est un sosie.

Le 23 septembre 1999, Bono rencontre Jean-Paul 2. Ils évoquent la dette des pays du tiers-monde. Bono est un peu étonné que le pape Jean-Paul 2 ne cesse de regarder ses lunettes avec les célèbres verres bleus. A la fin de l’entretien, Jean-Paul 2 offre un chapelet à Bono. En échange, le chanteur lui donne ses lunettes.

Le 23 septembre 2006, Neil Young est nommé artiste de l’année par une convention annuelle à Nashville.

Le 23 septembre 1970, on apprend le décès du chanteur et acteur Bourvil, de son vrai nom André Raimbourg. Il forma un duo de choc avec Louis De Funès. On pense au ''Corniaud'' et à ''La Grande Vadrouille''.

En 2012, le Belge Philippe Gilbert a décroché l’or aux Championnats du monde de cyclisme masculin sur route aux Pays-Bas.