François De Brigode revient sur des évènements du 23 décembre avec Phil Collins, Eddie Vedder, Ray Tabano, Dave Murray, Carla Bruni…

C’est un 23 décembre que sort le morceau "Another Day in Paradise" de Phil Collins. Pour être précis, un 23 décembre 1989. "Another Day in Paradise" est un morceau où Phil Collins évoque un problème de société. Il évoque le fait que la société ignore souvent et méprise les SDF.

Naissances dans le monde du hard rock : Ray Tabano le 23 décembre 1946, le cofondateur d’Aerosmith qu’il a quitté dès 1971. Dave Murray un 23 décembre 1956, le guitariste d’Iron Maiden a participé à tous les albums.

Eddie Vedder voit le jour le 23 décembre 1964, il est le chanteur et compositeur du groupe Pearl Jam.

Carla Bruni est née le 23 décembre 1967 à Turin. Et c’est en 2008 qu’elle épousera celui qui est devenu l’ex-président de la République, Nicolas Sarkozy.

Le 23 décembre 1995, une actualité dramatique : 16 corps calcinés, des adeptes de la secte du Temple solaire sont retrouvés dans le Vercors.