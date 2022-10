François De Brigode revient sur des évènements du 21 octobre avec David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Simple Minds…

Le 21 octobre 2001, David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Billy Joel, Mick Jagger et d’autres sont au Madison Square Garden. Ils vont donner un concert de 5 heures pour récolter des fonds pour les attentats du 11 septembre.

C’est le 21 octobre 1985 que Simple Minds sort son 7e album : "Once Upon a Time ", 4 singles en seront extraits dont "Alive and Kicking".

C’est le 21 octobre 1957 que Steve Lukather, guitariste de Toto, voit le jour. Il a participé à plus de 1500 albums dans sa vie.

Wilko Johnson, le guitariste de Dr. Feelgood. En 2012, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas en phase terminale. Les médecins lui disent qu’il n’a plus que 9 mois à vivre et aujourd’hui, il est toujours bien là. Mais il est vrai que quand on joue dans un groupe qui s’appelle "Dr. Feelgood", on a peut-être des chances de s’en sortir.

Le "mooning", c’est un nom très pompeux pour décrire l’action de montrer ses fesses. Deux acteurs qui pratiquent le "mooning" sont Marlon Brando et Jack Nicholson. Le 21 octobre 1995, c’est Billie Joe Armstrong, le leader de Green Day, qui montre ses fesses pendant un concert à Milwaukee. Il sera arrêté et puis libéré sous caution avec une amende de 141 dollars.

La chanson "Superfly" de Curtis Mayfield qui connaît son heure de gloire grâce au fait que c’est la chanson titre d’un film. "Superfly", c’est une chanson mais aussi un album qui restera plusieurs semaines numéro 1 aux États-Unis.

C’est le 21 octobre 1929 que naît l’animateur de radio et de télévision Pierre Bellemare. Animateur de "La tête et les jambes" et "La caméra invisible". Une voix inoubliable.