François De Brigode revient sur des évènements du 18 mars avec Chuck Berry, les Rolling Stones, Cat Stevens, Wilson Pickett…

Le 18 mars 1941, Wilson Pickett, grande figure de la soul music, voit le jour. Son plus gros tube sera " In the Midgnight Hour " et en 1947, Barry J. Wilson, batteur de Procul Harum, figure dans les carnets de naissance.

Le 18 mars 2017, mort du chanteur-auteur-compositeur et grand guitariste américain Chuck Berry, un des pionniers du rock’n’roll.

Le 18 mars 1989, Cat Stevens, converti depuis peu à l’Islam, soutient la Fatwah de Komheini. Une Fatwah dont la sentence est la mort de l’écrivain Salman Rushdie. Et Cat Stevens a aussi changé de nom, il s’appelle dorénavant Youssouf Islam.

Le 18 mars 1972, la chanson de Neil Young est numéro 1 dans les hit-parades. C’est " Art of Gold ". En fait, à cause de problèmes de dos, Neil Young a laissé tomber à un moment la guitare électrique pour la guitare acoustique. Et c’est comme ça que l’inspiration lui est venue avec cette chanson.

Les Rolling Stones et une histoire pas très fraîche… Le 18 mars 1965, Bill Wyman, Mick Jagger, Keith Richards, Bryan Jones et Charlie Watts doivent payer, en Grande-Bretagne, une amende de 5 livres. Ils ont en effet fait, tenez-vous bien, pipi en public sur le parking d’une station-service.

Dans l’actualité, on peut retenir :

Le 18 mars 2016, Salah Abdeslam, l’homme le plus recherché d’Europe, impliqué dans les attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, est arrêté à Molenbeek.

Vladimir Poutine est élu pour la 4e fois président de la Fédération de Russie. Au pouvoir depuis 1999, il annonce le 18 mars 2018 qu’il devrait rester au pouvoir jusqu’en 2024.