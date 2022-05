François De Brigode revient sur des évènements du 13 mai avec Bob Dylan, les Beatles, Brian May, Stevie Wonder...

Le 13 mai 2011, le magazine Rolling Stones demande à des écrivains et à des musiciens de donner leur avis à l’occasion des 70 ans de Bob Dylan. Et c’est la chanson "Like a Rolling Stone" qui est élue meilleure chanson de tous les temps.

A partir du 13 mai 1967, l’album "Sgt Pepper’s" des Beatles est numéro 1 pendant 25 semaines.

Dès le 13 mai 2007, la police surveille 24 heures sur 24 le domicile du guitariste de Queen, Brian May. En effet, un schizophrène veut le tuer, il estime que Brian May est un imposteur et que la vraie star, c’est lui !

Le 13 mai 1950, Stevie Wonder voit le jour. Avec une mauvaise nouvelle pour son 21e anniversaire : il doit recevoir ce qu’il a gagné depuis l’âge de 11 ans, soit 30 millions de dollars. Mais il se fait arnaquer. Pour d’obscures raisons, il n’en recevra qu’un million.

Autres naissances : celle de Paul Thompson, le 13 mai 1951, batteur de Roxy Music. Et le 13 mai 1941, celle de Richie Valens, l’interprète de la "Bamba".

Simple Minds est à l’honneur le 13 mai 1989. Le groupe est numéro 1 avec l’album "Street Fighting Years" sur lequel il y a 2 morceaux : "Mandela Day" et "Biko", une chanson qui est une reprise d’un titre de Peter Gabriel sur l’Apartheid.

Le 13 mai 1968, c’est le début du mouvement de contestation estudiantine à Paris connue sous le nom de Mai 68. Le 13 mai, une manifestation de la gauche rassemble 800.000 personnes selon les syndicats et selon la police : 171 000.

Le 13 mai 1981, le militant d’extrême droite Mehmet Ali Agca tire sur le pape Jean-Paul 2, place Saint-Pierre à Rome. Le pape rencontrera le tireur 2 ans plus tard.