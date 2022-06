François De Brigode revient sur des évènements du 10 juin avec le décès de Ray Charles, les Clash, Sinead O’Connor, ou encore Led Zeppelin

C’est le 10 juin 2004 que décède Ray Charles. On rappelle qu’il était pianiste, compositeur et chanteur. Il a fait beaucoup pour le monde des malvoyants. Et un de ses succès, la magnifique chanson " Georgia on my mind " deviendra l’hymne national de la Georgie.

Le 10 juin 1977, 2 membres des Clash, à savoir Joe Strummer et Nicky Headen doivent payer 5 livres d’amende pour avoir tagué le nom de leur groupe, The Clash donc, sur un mur de Londres. On le disait, vraiment du gros n’importe quoi.

La vie de la chanteuse Sinead O’Connor n’a jamais été simple, on le sait, elle a rencontré pas mal de soucis avec sa mère, sa vie amoureuse a été très compliquée et elle avait un enfant malade. Mais elle peut aussi déraper. C’est ainsi que le 10 juin 93, elle déchire la photo du pape en disant "combattez le vrai ennemi", elle a été harcelée par de nombreux catholiques à la suite de cet excès, ce qui ne nous empêche pas d’apprécier sa voix.

Le 10 juin 1964, les Beatles atterrissent à Sydney et doivent prendre un bus pour saluer la foule sur le trajet de leur hôtel. Mais c’est un bus à ciel ouvert et ils vont se faire rincer par la pluie.

Le 10 juin 2006, les 3 membres survivants de Led Zeppelin se rencontrent en secret, et cela pour préparer un show londonien qui aura lieu 18 mois plus tard, à Londres.

Le 10 juin 1978, l’extrait de la B.O. du film ''Grease'' est numéro 1 avec la chanson "You Are the One that I Wan". Une toute petite précision, en fait, cette chanson fut un fameux teaser car le film n’est sorti que 6 jours plus tard.

Le 10 juin 2006, Justine Henin remporte sa troisième finale en simples dames à Roland Garros face à la Russe Svetlana Kuznetsova avec le score, c’est plus simple, de 6-4, 6-4.