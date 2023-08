François de Brigode : "J'arrête le 1er mai 2027 à la RTBF"

François de Brigode est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le journaliste confie après pris la décision concernant l'arrêt de la présentation des journaux télévisés : "J'arrête le 1er mai 2027 à la RTBF. Je ne vais pas finir la saison en 2027. Le journal télévisé fonctionne aussi très bien quand François de Brigode n'est pas là. C'est la même audience avec mon remplaçant."

Le présentateur de 61 ans dévoile avoir failli partir en France : "On m'a déjà proposé des choses en France, je ne l'ai pas fait car la fonction n'allait pas me plaire. On m'a proposé d'être directeur de l'information."

François de Brigode évoque sa façon de travailler : "Oui, je suis dur avec mes collaborateurs comme ils sont durs avec moi. Dur ne veut pas dire injuste."

Il dévoile aussi être rancunier : "Je suis terriblement rancunier. Je n'oublie rien surtout quand certains trahissent en permanence."

