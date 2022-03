François De Brigode évoque des évènements du 25 mars avec Aretha Franklin, Elton John, Spandau Ballet...

Le 25 mars 1942, la chanteuse américaine Aretha Franklin voit le jour. On se fait un petit " Queen of Soul ". Et la naissance d’Elton John, le 25 mars 1947 avec un petit rappel : son " Candles in the Wind " sera une très grosse vente en single : 40 millions d’exemplaires. Et puis, il y a Spandau Ballet avec la naissance du saxophoniste Steve Norman, à Londres, le 25 mars 1960.

C’est un 25 mars que les Who débarquent à New York. C’est ce jour-là qu’ils font leurs débuts en live dans la Grande Pomme aux Etats-Unis. En fait, ça se passe dans une soirée rock ‘n roll où il y a aussi le groupe " Cream ".

Le 25 mars 1969, je vous dis " Allez au lit " ! John Lennon et Yoko Ono sont assis dans un lit à l’hôtel Hilton d’Amsterdam. Avec l’aide d’un photographe, ils veulent promouvoir la Paix dans le monde.

" Like a Prayer ", la chanson de Madonna est un succès en 1989, numéro 1 dans les hit parades du 25 mars. Mais le clip a été critiqué. En effet, on y voit une Madonna très sexy et des croix en feu. Et pour couronner le tout, elle danse dans une église.

A la 57e cérémonie des Oscars, le film " Amadeus " de Milos Forman, qui retrace la vie de Mozart, rafle la mise avec pas moins de 8 Oscars. Une page se tourne dans le monde du cinéma en France avec le décès du cinéaste Bertrand Tavernier dont le dernier film " Quai d’Orsay ", adapté de la célèbre bande-dessinée, caricature la personnalité de Dominique De Villepin en tant que ministre des Affaires étrangères.

C’est le 25 mars 1974 que Roland Moreno dépose un brevet sur la carte à puce. Une carte qui deviendra la carte bancaire aujourd’hui.

Le 25 mars 1977, l’ancien et futur Premier ministre Jacques Chirac est élu maire de Paris. Il deviendra, dois-je vous le rappeler, président de la République plus tard.