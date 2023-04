François Damiens, un faux cool : ses confidences parfois étonnantes

Invité dans l’émission "Sept à Huit", le comédien belge s’est confié à cœur ouvert sur sa vie au micro d’Audrey Crespo-Mara, comme il ne l’a jamais fait avant.

François Damiens s’est fait connaître grâce à ses caméras cachées en tant que François l’Embrouille, un personnage condescendant, provocateur et souvent… pas très intelligent. Un rôle bien éloigné de sa vraie personnalité. Il se définit comme un "provocateur timide", un "ringard en sursis" ou encore un "faux cool".

"Je suis de nature assez timide et un peu réservée. Je me suis toujours réfugié derrière les blagues pour mettre la personne en face encore plus mal à l’aise que moi", a-t-il dévoilé. Il aime taquiner et pousser les gens à bout (toujours gentiment, rassure-t-il) depuis qu’il est enfant. Sa famille a toujours eu beaucoup d’humour : "Ma maman adore rigoler et faire des blagues en permanence. Mon père aussi, mais il n’a pas de second degré, donc il tombait à chaque fois dans le panneau".

Le Belge a joué dans de nombreuses comédies, mais sa palette d’acteur s’est fortement diversifiée au fil des années. Il ne souhaite plus se limiter à un seul genre et apprécie en explorer plusieurs, sans pour autant se sentir dépendant du cinéma. Si certains acteurs se sentent vivants uniquement quand ils tournent, ce n’est pas son cas. Au contraire : il admet avoir déjà refusé des projets de film, surtout quand les réalisateurs sont fans de lui.

"Ça ne va pas quand la personne qui vous dirige est presque amoureuse de vous. C’est très dérangeant quand les gens rigolent à votre blague alors qu’il n’y en a même pas. Il y en a, tu leur dis "j’ai retiré mon pull" et ils éclatent de rire", a-t-il expliqué. Sa réputation de blagueur peut ainsi mener à de nombreux malaises. Il raconte avoir déjà donné des discours à des enterrements et vu des personnes rire à la fin, alors qu’il était tout à fait sérieux : "On me dit souvent qu’avec moi on ne sait pas si c’est du lard ou du cochon".

De manière générale, François Damiens a du mal avec la notoriété. Il est content d’être reconnu pour son talent, mais il lui arrive souvent d’en avoir marre : "Ça me fait penser à un alpiniste qui grimpe, n’a plus d’oxygène et veut quand même aller plus haut. Tu essaies de faire des films qui vont mieux marcher alors qu’en fait, tu en as ras le bol de tout ça. C’est paradoxal", a-t-il avoué.