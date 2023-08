François Culot quitte la politique, une porte ouverte pour la minorité ?

L’annonce a surpris beaucoup de monde en province de Luxembourg, ce week-end. François Culot, le maire de Virton a annoncé qu’il allait remettre son mandat en octobre prochain pour s’occuper de son épouse atteinte d’une maladie. Une décision qui a de quoi provoquer certaines vagues, un an avant les élections communales d’octobre 2024.

François Culot est devenu maire pour la première fois lors des élections communales de 2012. Ce notaire, novice en politique, avait obtenu à l’époque le plus gros score en termes de voix de préférence notamment grâce à son bagou, propulsant ainsi la liste IC (à tendance MR) vers la majorité. Depuis 2018, la majorité de François Culot compte 10 sièges et fait face à une forte opposition de 9 sièges dans laquelle on retrouve notamment Etienne Chalon, le second plus gros score après le maire Virtonnais. Son départ de la politique pourrait causer beaucoup de tort à la liste IC et pourrait peut-être permettre à Etienne Chalon d’accéder au mayorat en octobre 2024.

Pour l’heure, Etienne Chalon n’a pas officiellement manifesté son intention ou non de se représenter l’an prochain. Les cartes semblent, en tout cas, rebattues à Virton qui n’est pas non plus à l’abri d’un énième rebondissement à l’aube du prochain scrutin.